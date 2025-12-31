Hatay'da yeni yıl öncesi asayiş denetimi, hapis cezası ile aranan 52 şahıs yakalandı

Hatay'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 52 şahıs gözaltına alınırken, 23'ü mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde il genelinde geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar ile uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma başta olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 4, 2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 10 ile 2 yıl ve 6 altı ay arası hapis cezası olmak üzere toplam 52 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 23'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY