Haberler

Hatay'da yeni yıl öncesi asayiş denetimi, hapis cezası ile aranan 52 şahıs yakalandı

Hatay'da yeni yıl öncesi asayiş denetimi, hapis cezası ile aranan 52 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yapılan operasyonda aranan suçlu 52 kişi gözaltına alındı, bunlardan 23'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliği için suçlularla mücadelenin süreceğini duyurdu.

Hatay'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 52 şahıs gözaltına alınırken, 23'ü mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde il genelinde geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar ile uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma başta olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 4, 2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 10 ile 2 yıl ve 6 altı ay arası hapis cezası olmak üzere toplam 52 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 23'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme