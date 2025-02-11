Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Hatay'da Su Motoru Hırsızlığı: İki Şahıs Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evin bahçesinden 5 bin TL değerindeki su motorunu motosikletle çalan iki hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlar kısa sürede yakalandı.

Hatay'da bir evin bahçesindeki su motorunu motosikletle çalan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. 5 bin TL değerindeki su motorunu çalan 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesindeki su motorunu fark eden 2 hırsız, 5 bin TL değerindeki su motorunu motosiklete yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda 2 hırsız çaldıkları su motoruyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
img

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
img

Anlaşma sağlandı! Maaşı dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.