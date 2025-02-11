Hatay'da Su Motoru Hırsızlığı: İki Şahıs Yakalandı

Hatay'da bir evin bahçesindeki su motorunu motosikletle çalan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. 5 bin TL değerindeki su motorunu çalan 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesindeki su motorunu fark eden 2 hırsız, 5 bin TL değerindeki su motorunu motosiklete yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda 2 hırsız çaldıkları su motoruyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY