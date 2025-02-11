Hatay'da Su Motoru Hırsızlığı: İki Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evin bahçesinden 5 bin TL değerindeki su motorunu motosikletle çalan iki hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlar kısa sürede yakalandı.
Hatay'da bir evin bahçesindeki su motorunu motosikletle çalan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. 5 bin TL değerindeki su motorunu çalan 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesindeki su motorunu fark eden 2 hırsız, 5 bin TL değerindeki su motorunu motosiklete yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda 2 hırsız çaldıkları su motoruyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY