Paylaşım yapmak için trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı
Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletli sürücü, sosyal medya paylaşımları yüzünden 46 bin TL ceza aldı. Sürücünün belgesi 60 gün süreyle iptal edildi ve motosikleti trafikten men edildi.
Hatay'da sosyal medyada paylaşmak için trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin TL cezai işlem uygulandı.
İskenderun-Payas yolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletlinin o anlarını arkasından seyreden arkadaşları sosyal medyada paylaşmak için kayıt altına aldı. Trafiği hiçe sayan ve sosyal medya uğruna görüntü çeken şahısların o anlarıysa trafikte ilerleyen vatandaşlarca görüntülendi. Görüntülerin paylaşılması üzerine motosiklet sürücüsünün T.E.B. olduğu tespit edildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye; 46 bin TL idari para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi ve motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi. - HATAY