Paylaşım yapmak için trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı

Hatay'da sosyal medyada paylaşmak için trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin TL cezai işlem uygulandı.

İskenderun-Payas yolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletlinin o anlarını arkasından seyreden arkadaşları sosyal medyada paylaşmak için kayıt altına aldı. Trafiği hiçe sayan ve sosyal medya uğruna görüntü çeken şahısların o anlarıysa trafikte ilerleyen vatandaşlarca görüntülendi. Görüntülerin paylaşılması üzerine motosiklet sürücüsünün T.E.B. olduğu tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye; 46 bin TL idari para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi ve motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı