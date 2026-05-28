Haberler

Hatay'da motosiklete çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'da motosiklete çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sollama yapan otomobilin motosiklete çarpması sonucu takla atan araçta motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sollama yaptığı esnada motosiklete çarpan otomobil takla attı. Kazada otosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi Antakya-Reyhanlı çevre yolunda yaşandı. U.T. (28) idaresindeki otomobil, sollama yaptığı esnada K.Z. (75) yönetimindeki motosiklete çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisindeki sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek saldırı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor

Tatilciler soluğu orada aldı! Kuyruğun sonu gözükmedi
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti