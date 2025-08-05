Belindeki bıçakla kavgaya girdi, sokak boks ringine döndü

Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

BELİNDEKİ BIÇAK DİKKAT ÇEKTİ

Belindeki bıçakla tekmeli ve yumruklu kavgaya giren şahsın, sokağı boks ringine çevirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahısların bir süre devam eden kavgası, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.