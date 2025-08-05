Belindeki bıçakla kavgaya girdi, sokak boks ringine döndü

Belindeki bıçakla kavgaya girdi, sokak boks ringine döndü
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Belindeki bıçakla kavgaya girdi, sokak boks ringine döndü
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Hatay'da 2 şahsın sokak ortasında tekmeli, yumruklu kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Kavga esnasında sokağı boks ringine çeviren şahıs, belindeki bıçakla da dikkat çekti.

Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

BELİNDEKİ BIÇAK DİKKAT ÇEKTİ

Belindeki bıçakla tekmeli ve yumruklu kavgaya giren şahsın, sokağı boks ringine çevirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahısların bir süre devam eden kavgası, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Belindeki bıçakla kavgaya girdi, sokak boks ringine döndü

Belindeki bıçakla kavgaya girdi, sokak boks ringine döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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