Ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, evde maddi zarar oluştu.
Yangın; Yayladağı ilçesi Yoncakaya Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Sobayla ısınması sağlanan evden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı