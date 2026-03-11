Haberler

Ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu

Güncelleme:
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, evde maddi zarar oluştu.

Hatay'da sobalı müstakil evde yaşanan yangında alevler yükselirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yangın; Yayladağı ilçesi Yoncakaya Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Sobayla ısınması sağlanan evden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

