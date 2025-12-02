Haberler

Hatay'da Silah Yapım Atölyesine Jandarma Operasyonu

Hatay'da Silah Yapım Atölyesine Jandarma Operasyonu
Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde evini silah yapım atölyesine çeviren M. D. isimli şahıs, jandarma operasyonu ile yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda silah ve imalat için gerekli malzemeler ele geçirildi. Şahıs tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde evini silah yapım atölyesine çeviren şahıs Jandarma operasyonu ile silahlarla birlikte yakalandı.

Payas ilçesinde evine kurduğu küçük atölyede M. D. adlı şahsın silah imal ve tamiratı yaptığı bilgisi üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Payas İlçe Jandarma Komutanlığınca silah imal ve ticareti hakkında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, silah imal ve ticareti yaptığına dair tespitler elde edilen M. D. isimli şahsın adresinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 8 adet tabanca, 2 adet tabanca namlusu, 7 adet tabanca kapak takımı, 99 adet 7,65 mm fişek, 3 adet av tüfeği, 4 adet havalı tüfek, 3 adet tabanca için optik cihaz, 1 adet optik gece görüş cihazı

Ayrıca silah imalinde kullanıldığı değerlendirilen; 1 adet torna, 1 adet freze,1 adet torna pres, 2 adet spiral, 2 adet matkap makinası ile namlu, gövde ve kapak takımı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
