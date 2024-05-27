Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Sıkça Kazaların Yaşandığı Kavşak Vatandaşları Çileden Çıkardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Beşaslan Mahallesi mevkiindeki kavşakta sıklıkla ölümlü ve yaralamaları kazalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada babası ölen ve ailesinden 3 kişi yaralanan Ali Meftunzade, bölgede yaşanan kazalara tepki gösterdi. Meftunzade'nin tepkilerine destek ise mahalle muhtarı ve bölge halkından geldi.

Hatay'da sıklıkla kazaların meydana geldiği kavşak vatandaşları çileden çıkardı. Geçtiğimiz günlerde aynı kavşakta yaşanan kazada babasını kaybeden Ali Meftunzade ve bölge halkı kazaların olduğu kavşakta gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Beşaslan Mahallesi mevkiindeki kavşakta sıklıkla ölümlü ve yaralamaları kazalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada babası ölen ve ailesinden 3 kişi yaralanan Ali Meftunzade, bölgede yaşanan kazalara tepki gösterdi. Meftunzade'nin tepkilerine destek ise mahalle muhtarı ve bölge halkından geldi. Yılbaşından bu yana aynı kavşakta maddi hasarlı ve ölümlü 35 kazanın yaşandığını dile getiren Meftunzade, trafik ışığı, hız uyarısı ve kasis olmadığını söyleyerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

"Burada trafik kazasında maalesef babam hayatını kaybetti"

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında babasını kaybeden Ali Meftunzade, "Burası Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Beşaslan köyü kavşağıdır. Bu kavşakta geçen hafta Pazartesi günü benim babam, annem, yeğenim ve teyzem ağır bir trafik kazası geçirdi. Bu ağır bir trafik kazasında maalesef babam hayatını kaybetti. Babam şu gördüğünüz yerden çıkış yapıyordu. Babam tam şu sol şeride geldiğinde karşıdan gelen çok süratli bir minibüs babama ortadan vurup orta kısımdan şu tarafa kadar aracı uçurdu. Bu kaza sonrası babam hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. 6 yaşındaki yeğenim ve teyzem yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Annem ise evde tedavi görüyor. Bu kavşakta 5 ay içerisinde 35 ölümlü ve maddi kazalar oldu. Bu kavşakta; trafik ışığı, hız uyarısı, herhangi yavaşlatıcı bir şekilde uyarı ve kasis yok" dedi.

"Beşaslan Mahallesi'nin kavşağında 30-35 kaza oldu"

Beşaslan Mahallesi kavşağında çok sayıda kaza olduğunu ifade eden muhtar Necdet Koç ise, "Beşaslan Mahallesi'nin kavşağında 30-35 kaza oldu. Bizim mahallenin ana yola çıkışı rampa olduğundan dolayı karşıdaki arabayı göremiyor. Buraların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Mahalleden çıkış ana yola çok rampa olduğundan dolayı daha bunun biraz tatlı eğim olması gerekiyor. Çünkü o tatlı eğime araç girdiği zaman karşıdaki arabayı görsün. Şu an görmediği için kazalardan sıkıntılar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mahalleden çıkış yolumuz ana yoldan daha aşağıda olduğu için karşıdan gelen araçları net göremiyoruz"

Mahallenin kavşağının çok işlek olduğunu söyleyen vatandaş Mahmut Eren, "Burası işlek bir yol. Mahalleden çıkış yolumuz ana yoldan daha aşağıda olduğu için karşıdan gelen araçları net göremiyor. Sürücüler, bazen daldıkları ve karşıyı da göremediği için aynı anda çıkışlar oluyor. Bundan dolayı sık sık burada kaza oluyor. Şu yolun rampası düz olduğu için daha düzgün. Ama bizim yol, ana yoldan aşağı yukarı 4-5 metre daha aşağıda olduğu için karşıdan gelen araçları göremiyoruz. Ondan dolayı sık sık burada kazalar oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Reyhanlı Antakya Hatay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

 Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen astrolog, canlı yayın açıp ana avrat küfretti

"Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen astrolog, canlı yayın açıp ana avrat küfretti

Bakmadan Geçme

Çocuk istismarını önlemek için neler yapılabilir? Çocuğun fiziksel istismara uğradığı nasıl anlaşılır? SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917 Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! 27 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! 27 Mayıs burç yorumları nedir? Öğretmenden 6 kız öğrenciye taciz! Olay ne, nerede oldu? Öğretmen ceza aldı mı? Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! "Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen astrolog kimdir? Meral Güven kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? Büyükçekmece'de kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Mayıs İstanbul'da nerede deprem oldu? İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu! Gazze'de ne oluyor? Gazze'de kaç kişi öldü? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? LGS giriş belgesi sorgulama! #128204 LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler? GELİNİM MUTFAKTA 27 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Yargı dizisi final bölümü izle! Yargı dizisi final bölümü yayınlandı mı? Yargı dizisi bitti mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 27 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Geceye de damga vurdu! Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi

Geceye de damga vurdu! Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title