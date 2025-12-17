Belen'de tır yangını
Belen ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında tırda hasar meydana geldi.
Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırdan alevler yükseldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında tır zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa