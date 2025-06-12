Hatay'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Hatay'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Olay, Adana - Hatay otobanı Erzin ilçesi mevkiinde gerçekleşti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Adana - Hatay otobanı Erzin ilçesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki tırın çekici kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, dorse kısmının tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tırın çekicisi kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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