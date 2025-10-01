Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Seyir halindeki tır alevlere teslim olarak yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği tıra itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler, dorse kısmına sirayet etmeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken tır kullanılmaz hale geldi. - HATAY