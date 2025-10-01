Haberler

Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim Oldu
Güncelleme:
Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tır kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Seyir halindeki tır alevlere teslim olarak yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği tıra itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler, dorse kısmına sirayet etmeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken tır kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
