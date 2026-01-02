Haberler

Dörtyol'da yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Yangın, sürücünün itfaiye ekiplerine haber vermesiyle kontrol altına alındı. Otomobil kullanılmaz hale geldi, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede seyir halinde olan otomobil alevlere teslim oldu. Kısa sürede yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

Hepsi yakalandı! 9 ülkeden 40 firari Türkiye'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette, mahkeme aileye acımadı
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Türkiye'nin en büyük illerinden birinde çekilen görüntüye bakın
Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi

Yeni yıla, yeni isimle girdi
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

Ülkeyi sarsan bardaki faciadan kan donduran görüntüler
2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette, mahkeme aileye acımadı
Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

Soğuğu en iyi anlatan kare! Simge yapı buz tuttu
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi