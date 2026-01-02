Dörtyol'da yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede seyir halinde olan otomobil alevlere teslim oldu. Kısa sürede yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY