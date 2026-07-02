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Hatay'da otomobil alevlere teslim oldu

Hatay'da otomobil alevlere teslim oldu
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Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen hurdaya döndü.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak hurdaya döndü.

Yangın, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç hurdaya döndü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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