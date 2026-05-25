Antakya'da kamyonet yangını

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Antakya ilçesinde Zülfühan Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı