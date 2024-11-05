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Hatay'da Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonu Devrildi: İki Yaralı

Hatay'da Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonu Devrildi: İki Yaralı
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Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeyken devrilen hafriyat kamyonunda bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da seyir hlaindeyken devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen kamyondaki 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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