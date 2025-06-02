Hatay'da Servis Midibüsü Takla Attı: 25 Tarım İşçisi Yaralandı
Antakya - İskenderun yolu üzerindeki kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu takla atan midibüste 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.
Hatay'da takla atarak ters dönen servis midibüsündeki 25 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü takla atarak ters döndü. Kazada tavan kısmı hurdaya dönen araçtaki 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından hastaneye sevk edildiler. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa