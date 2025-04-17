Hatay'da Sazlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
Arsuz ilçesinde çıkan sazlık alanındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alandaki yangını itfaiye söndürdü.
Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'ndeki sazlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa