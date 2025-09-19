Haberler

Hatay'da Şantiyedeki Yangında Konteynerler Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiyenin yemekhanesinde çıkan yangında konteynerler kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevlerin diğer konteynerlere sıçramasını önledi.

Hatay'da bir şantiyenin yemekhanesinde yaşanan yangında konteynerler kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan konteynerlerin yemekhanesinde meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yükseldiği yangında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle diğer konteynerlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteynerler kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
