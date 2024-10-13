Hatay'da Şantiyede Bıçaklı Kavga: İki Ölü, Bir Ağır Yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki TOKİ şantiyesinde işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Kavga, iş konusundaki anlaşmazlık nedeniyle patlak verdi.
Hatay'da şantiyede işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.
Olay, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde yaşandı. İşçiler arasında yaşanan iş konusundaki anlaşmazlık bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda; Diyarbakırlı ve Ağrılı 2 grup arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada; 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada vefat eden 2 Ağrılı işçinin cenazesiyse gece saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. - HATAY