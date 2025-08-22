Hatay'da Şantiye Kazasında Harita Teknisyeni Hayatını Kaybetti

Hatay'da bulunan bir şantiyede paletli iş makinesinin çarptığı harita teknikeri hayatını kaybetti.

Olay, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde okul inşaatı şantiyesinde yaşandı. Şantiyede 23 yaşındaki harita teknikeri Bayram Mart isimli şahsa iş makinesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan gence müdahale için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni olay yerine gelen araçla morgla kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY