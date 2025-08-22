Hatay'da Şantiye Kazasında Harita Teknisyeni Hayatını Kaybetti

Hatay'da Şantiye Kazasında Harita Teknisyeni Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir şantiyede paletli iş makinesinin çarptığı 23 yaşındaki harita teknikeri Bayram Mart hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Olay, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde okul inşaatı şantiyesinde yaşandı. Şantiyede 23 yaşındaki harita teknikeri Bayram Mart isimli şahsa iş makinesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan gence müdahale için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni olay yerine gelen araçla morgla kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
