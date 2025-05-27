Hatay'da Saman Yüklü Tırda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Saman Yüklü Tırda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın, sürücünün ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Hatay'da saman yüklü tırda çıkan yangında alevler aracı sarmadan söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde seyir halindeki saman yüklü tırda yaşandı. Alevlere teslim olan samanları fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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