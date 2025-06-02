Hatay'da Saman Balyaları Yangında Zarar Gördü

Hatay'da hasadın ardından tarlada toplanan saman balyaları yandı.

Yangın, Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede bulunan buğday tarlasında bulunan saman balyaları ve anız alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY