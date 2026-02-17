Haberler

Doktordan habersiz adına bin 327 reçete yazan 'sahte reçete' çetesi çökertildi

Doktordan habersiz adına bin 327 reçete yazan 'sahte reçete' çetesi çökertildi Haber Videosunu İzle
Doktordan habersiz adına bin 327 reçete yazan 'sahte reçete' çetesi çökertildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da bir doktorun ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyonda, toplam 1.327 sahte reçete yazan çete çökertildi. 7 kişi gözaltına alındı.

  • Hatay'da bir doktorun adına bilgisi dışında 1.327 usulsüz reçete yazıldığı tespit edildi.
  • Usulsüz reçetelerin toplam tutarı 2 milyon 665 bin 767 TL olarak belirlendi.
  • Operasyonda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi eczacı ve 3 eczane çalışanı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da bir doktorun bilgisi dışında adına reçete yazıldığını ihbar etmesi üzerine, sahte reçete çetesi çökertildi. Şahısların bin 327 usulsüz reçete yazdığı tespit edilirken, 2 hastane çalışanı olmak üzere toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görevli doktorun bilgisi dışında reçete yazıldığı ihbar ve şikayeti üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

REÇETELERİN TOPLAM TUTARI 2 MİLYON TL

Yürütülen soruşturmalar kapsamında; başsavcılık koordinesinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince 'sahte reçete' çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda; 2 hastane çalışanının doktorun bilgisi dışında reçete yazdığı tespit edildi ve tüm veriler incelendiğinde toplam bin 327 adet usulüz reçete yazıldığı, reçetelerin toplam tutarının 2 milyon 665 bin 767 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili, 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi eczacı, 3 eczane çalışanı olmak üzere 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Hem de Devlet Hastahanesi...!! Yuuh

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Ne hırsızlık ne de yangın! Çocukların amaçları tüyler ürpertti
17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu

Silah, maske, biber gazı... 17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk soygun