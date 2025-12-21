Haberler

Samandağ'da asayiş operasyonu; 1 tutuklama

Güncelleme:
Samandağ'da yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi. U.B. adlı şahıs tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir adreste yapılan aramada ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; hakkında tehdit, hakaret, silahla kişi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatılan U.B. adlı şahsın Samandağ'da bulunan ikametlerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda;1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 28 adet dolu kartuş, 1 adet hassas terazi, 9 gram esrar maddesi, 1 adet suça konu olabileceği değerlendirilen laptop ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
