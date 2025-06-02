Hatay'da Ruhsatsız Silah ve Bıçakla Yakalanan İki Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'ın Payas İlçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve bıçak çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde asayiş operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde polis asayiş ekiplerinin durumlarından şüphelenerek durdurulan R.A. ile Ş.K.'nın yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü. - HATAY