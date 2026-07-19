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Hatay'da trafik güvenliği için denetim ve kavşak düzenlemeleri sürüyor

Hatay'da trafik güvenliği için denetim ve kavşak düzenlemeleri sürüyor
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Hatay'da polis ekipleri, Belen ve Arsuz ilçelerinde trafik güvenliği için denetim ve kavşak düzenleme çalışmaları yaptı. Hatalı park eden araçlara işlem uygulanırken, trafik akışının güvenli hale getirilmesi hedeflendi.

Hatay'da polis ekipleri trafik güvenliğinin sağlanması ve araç trafiğinin düzenli şekilde akışının temin edilmesi amacıyla Belen ve Arsuz ilçelerinde denetim ile kavşak düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Belen ilçesinde, trafik akışını olumsuz etkileyen noktalarda kavşak düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca hatalı park eden araçlara yönelik denetimler gerçekleştirilerek ilgili sürücüler hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Arsuz ilçesinde de hatalı park denetimleri gerçekleştirilirken, trafik düzenini bozan araçlar hakkında işlem yapıldı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı bölgelerde alınan tedbirlerle araç akışının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik denetim ve düzenleme çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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