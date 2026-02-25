Haberler

Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar kamerada

Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki bir pikabın aniden açılan arka kapağı, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da seyir halindeyken pikabın açılan kapağı yaya olarak yürüyen kadına çarptı. Kazada kadın yaralanırken kapağın kadına çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeyken aniden açılan pikabın arka kapağı karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadının kafasına çarptı. Kazada kafasından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çarpmayla birlikte yere yığıldı"

Kazanın yaşandığı anları anlatan Eyüp İlik "Maalesef ki talihsiz kazayı gördüm. Olsun istemezdik ama ne yazıkki oldu. Karşıdan gelen pikap dönüş yaparken kapağı açıldı ve karşıdan karşıya geçen vatandaşımızın ensesine çarptı. Çarpmayla birlikte yere yığıldı. Bizde hemen görür göremez ambulansı aradık. Müdahale edilen vatandaşımız hastaneye kaldırıldı, vatandaşımıza geçmiş olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuzla ilgili yürek yakan detay! Enkazdan ilk görüntüler
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı

Jandarmaya da hemşireye de yapmadığını bırakmadı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı