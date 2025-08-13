Hatay'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 3 Kişi Ağır Yaralandı

Hatay'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 3 Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bir tıra çarpan otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Hatay'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi Ertuğrul Gazi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan F.H. idaresindeki 59 HB 939 plakalı Honda marka otomobil, park halinde olan İ.A. yönetimindeki 31 F 6041 plakalı tıra çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücü F.H., yolcu konumunda olan H.B. ve K.H. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araç içerisinde ağır yaralı 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

Fenerbahçe vazgeçti! Berke 4 yıllık imzayı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.