Hatay'da Park Halindeki Tır Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeyken alev alan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından araç kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde bulunan 27 VL 579 plakalı tırdan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta hasar oluştu. - HATAY