Belen'de otomobil yangını

Hatay'da park halindeyken motor kısmı yanan otomobilde hasar oluştu.

Yangın; Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde park halinde olan aracın motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında aracın motor kısmı hasar görürken, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. - HATAY