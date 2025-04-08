Hatay'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: İlk Müdahale Bekçilerden Geldi

Otomobilde çıkan yangına ilk müdahale bekçilerden geldi

HATAY - Hatay'da alevlere teslim olan park halindeki otomobile ilk müdahale mahalle bekçilerinden geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Bölgede gece devriyesi atan mahalle bekçileri, araca ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptılar. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı araçta maddi hasar oluştu.