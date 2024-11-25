Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Payas ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz duruma geldi.
Hatay'da park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde park halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY