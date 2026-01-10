İskenderun'da otomobil yangını
İskenderun'da park halindeki Tofaş marka otomobilin iç kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobilde hasar meydana geldi.
Hatay'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobilde çıkan yangını itfaiyeye söndürdü.
Yangın; İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin iç kısmından alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Alevler, aracı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında otomobilde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa