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Park halindeki otomobil bir anda dumanlara teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki otomobil bir anda dumanlara teslim oldu Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobilden aniden duman yükseldi.

Park halindeki otomobil bir anda dumanlara teslim oldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobilden aniden duman yükseldi. Olayı gören çevredeki esnaf yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar cep telefonları ile görüntülendi.

İskenderun ilçesinde Mete Aslan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden bilinmeyen bir nedenle aniden duman yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf, ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleriyle hemen duman yükselen otomobile müdahale etti.

Çıkan duman nedeniyle göz gözü görmezken yoldan geçmekte olan vatandaşlarda paniğe neden oldu.

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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