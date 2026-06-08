Haberler

Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev alan minibüs, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede park halinde olan minibüsün, bilinmeyen bir nedenle motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı minibüs kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı

7,8'lik deprem kamerada! Okuldaki onlarca öğrenci kabusu yaşadı
Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

Havalimanı 7,8'lik depreme dayanamadı! Görüntüler hayli vahim
Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

Vatandaşın birikimi eriyor! Tüm ekranlar kırmızıya döndü

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor