Hatay'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında aracın bagajındaki mutfak tüpü patlamadan çıkartıldı, kimse yaralanmadı.
Hatay'da park halindeyken alevlere teslim otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kumlu ilçesi Uzunkavak Mahallesi'nde park halindeki bir araçta yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Aracın bagaj kısmında bulunan mutfak tüpüyse patlamadan ekipler tarafından çıkarıldı. Yangında, araç kullanılmaz hale gelirken herhangi bir yaralanma yaşanmadı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa