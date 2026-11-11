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Hatay'da otoyolda yanan motosikletteki yangın HBB itfaiyesince kontrol altına alındı

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Hatay'da otoyolda yanan motosikletteki yangın HBB itfaiyesince kontrol altına alındı
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Hatay'da otoyolda seyir halindeki motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. HBB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Otoyol üzerinde motosiklette henüz bilinmeyen nedenle motosiklette yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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