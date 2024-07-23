Hatay'da otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
Hatay'da Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı civarında meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı civarında meydana geldi. Seyir halindeki tır ve otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY