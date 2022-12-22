Kamyon seyir halindeki otomobili biçti: 2 ölü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Güzelce mevkiinde Yaşar Sakin idaresindeki otomobil ile Y.D.'nin kullandığı kamyon çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Sakin ile yanında yolcu olarak Ahmet Taka'nın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan Taka ve Sakin'in cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.