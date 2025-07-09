Hatay'da Otomobilin Çarptığı Yayanın Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Hatay'da Otomobilin Çarptığı Yayanın Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
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Hatay'ın Payas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, yaralanan Kenan A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay'da yolun karşısına geçmek isteyen şahsa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan A. isimli yayaya, seyir halindeki Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan şahsa olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yaralı Kenan A. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun netleşmesi için hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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