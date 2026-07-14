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Tıka basa göçmen doldurulan otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı

Tıka basa göçmen doldurulan otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 8'i araç içinde, 4'ü bagajda olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen bulundu. Gözaltına alınan insan taciri C.B. adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin içinde 8, bagajında 4 olmak üzere toplamda 12 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen insan taciri mahkemece tutuklandı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında yapılan uygulamada durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada insan taciri hariç aracın içerisinde 8 ve bagaj kısmında 4 olmak üzere toplam 12 kimliksiz kaçak göçmen yakalandı. Şüpheli C.B. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Göçmen şahıslarsa işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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