Hatay'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Hatay'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin karşı yönden gelen iki motosikletle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay'da bir otomobilin, 2 motosikletle çarpışmasıyla 4 kişi yere savruldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerdeki 4 kişi yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
Fenerbahçe yeni kalecisini ezeli rakibinden alıyor

Livakovic gidiyor! Yerine ezeli rakipten kaleci gelecek
TFF'den Ali Koç'a yeni görev

TFF'den Ali Koç'a yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.