Takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil tarlaya uçup takla atarak ters döndü. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı, hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kızılkaya mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazada araç hurdaya döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı