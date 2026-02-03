Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü
Altınözü ilçesi Kazancık Mahallesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Altınözü ilçesi Kazancık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilerek ağaca çarptı. Kazada şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa