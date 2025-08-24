Hatay'da Otomobil Kazasında İki Sürücü Yaralandı

Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşandı. Uğur Mumcu caddesi keşiminde FİAT marka otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen FİAT'ın sürücüsü ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıslar hastaneye sevk edildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY