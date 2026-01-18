Haberler

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya - İskenderun yolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarına uçtu. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Kaza ; Antakya - İskenderun yolu Serinyol Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, takla atarak ters şekilde yol kenarına devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslardan birinin hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Araçtan çıkarılan 3 yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ölen şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

