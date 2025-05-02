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Hatay'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Maddi Hasar Oluştu

Hatay'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Maddi Hasar Oluştu
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İskenderun ilçesinde, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kaldırıma çıkan otomobil, önüne çıkan her şeyi yıktı. Kazada yara alan olmazken, güvenlik kameraları olayı saniye saniye kaydetti.

Hatay'da sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırıma çıkarak önüne gelen her şeyi yıktı. Aracın kaldırıma çıktığı anlar ve bir iş yerine metreler kala durması kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 33 ANZ 514 plakalı otomobil, kadın sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kaldırıma çıktı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırıma çıkan araç; elektrikli bisikleti, dubaları ve ağaçları devirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, yaşanan maddi hasar iki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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