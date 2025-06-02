Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Hüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması sonrası olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürerek daha büyük zararların önüne geçti. Yangın, ormanlık alanda zarar meydana getirdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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