Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Ormanlık alanda çıkan örtü yangınının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, OGM ekiplerinin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY