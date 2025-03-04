Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Kozaklı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Ormanlık alanda çıkan örtü yangınının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, OGM ekiplerinin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa