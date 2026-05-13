Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde orman yangını kısa sürede söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 15.00 sıralarında Alibeyçağıllı Mahallesi Morbağlar mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın, 3 arazöz, 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusunun çalışmalarıyla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.00 sularında Kırıkhan ilçesi Alibeyçağıllı Mahallesi Morbağlar mevkiinde çıktı. Mahallede bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın; 3 arazöz, 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusunun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı